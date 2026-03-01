Ричмонд
На официальной странице Хаменеи появилась запись

Впервые после начала обострения в Иране на странице аятоллы Хаменеи появилась запись.

Источник: Комсомольская правда

На официальной странице верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи появилась запись. Это первая запись с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, Израиль сообщил о гибели Хаменеи и о том, что якобы найдено его тело. Однако официальный иранские источники не подтвердили эту информацию. Источник KP.RU в Иране также опроверг эту информацию.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
