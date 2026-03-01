На официальной странице Хаменеи появилась запись

На официальной странице верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи появилась запись. Это первая запись с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, Израиль сообщил о гибели Хаменеи и о том, что якобы найдено его тело. Однако официальный иранские источники не подтвердили эту информацию. Источник KP.RU в Иране также опроверг эту информацию.
