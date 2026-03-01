В России вступил в силу новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы

«Первого марта вступают в силу изменения в перечне ЕГЭ при поступлении на некоторые специальности российских вузов. Принципиальных изменений при поступлении в российские университеты в 2026 году не ожидается, количество ЕГЭ для поступающих в 2026 году не изменится. Обязательным экзаменом на все специальности останется русский язык», — говорится в сообщении.