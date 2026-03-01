Елена Яковлева прокомментировала слухи о ненависти к Нагиеву

Актриса Елена Яковлева прокомментировала слухи о ненависти к коллеге Дмитрию Нагиеву. Она опровергла, что их.
По словам артистки, во время одного из совместных проектов шоумен предложил ей играть взаимную ненависть на площадке ради пиара. Яковлева уверила, что в реальности у нее замечательные отношения с актером.
— Была пресс-конференция: Дима на меня бочку катил, а я на него, но это игра. Я тогда сказала: «Я в первый раз работала с артистом из цирка». Да, троллила в ответ. И вообще, когда Сергей Гармаш и Нагиев в одном месте — это будете ржать без конца, потому что один хлеще другого, — рассказала она в интервью Надежде Стрелец на Youtube.
Яковлев и Нагиев работали вместе в сериале «Каменская» и комедии «Елки новые».
