Елена Яковлева прокомментировала слухи о ненависти к Нагиеву

— Была пресс-конференция: Дима на меня бочку катил, а я на него, но это игра. Я тогда сказала: «Я в первый раз работала с артистом из цирка». Да, троллила в ответ. И вообще, когда Сергей Гармаш и Нагиев в одном месте — это будете ржать без конца, потому что один хлеще другого, — рассказала она в интервью Надежде Стрелец на Youtube.