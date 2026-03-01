Израиль подтвердил гибель человека после ракетных атак Ирана

Как минимум один человек погиб в результате ракетных атак Ирана на территорию Израиля. Об этом информирует израильский 12 телеканал.
Телеканал демонстрирует сюжет, в котором показаны разрушения и возгорания, произошедшие из-за ракетного обстрела израильской территории, также показана работа пожарных и других служб экстренного реагирования.
Позднее израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что в результате иранского обстрела в Израиле погибла женщина, также более 20 человек получили ранения.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
Также в Иране заявили, что все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, теперь считаются законными целями для ответных ударов.
Так, Иран ударил по кораблю США, на котором находились ракеты Tomahawk.
Таким образом эскалация конфликта происходит стремительно, в него уже вовлечены ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и Иордания.