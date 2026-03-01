Трамп: Операция против Ирана будет продолжаться всю неделю или дольше

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 28 февраля, сообщил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
— Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения цели — мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире, — заявил он в социальной сети Truth Social.
Иран полностью подготовлен к отражению ударов Соединенных Штатов Америки, так как извлек уроки из предыдущего конфликта. Об этом ранее высказался глава МИД страны Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что Тегеран «извлек множество уроков из предыдущей войны» и «безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают».
Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана тоже мертвы.
Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.