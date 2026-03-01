В России обновляется порядок психиатрического освидетельствования работников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Порядок проведения психиатрической экспертизы обновляется с 1 марта в России для некоторых категорий работников.
Обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все работники отдельных категорий, в том числе работники транспорта, правоохранительных органов, пищевой промышленности и общественного питания, образования с периодичностью один раз в пять лет. Новые нормы позволили значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование.
Ранее в пресс-службе Минздрава ТАСС пояснили, что приказ вступил в силу еще в 2022 году, а разработанные поправки носят исключительно технический характер.