В России обновляется порядок психиатрического освидетельствования работников

Обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все работники отдельных категорий, в том числе работники транспорта, правоохранительных органов, пищевой промышленности и общественного питания, образования с периодичностью один раз в пять лет. Новые нормы позволили значительно снизить число лиц, проходящих освидетельствование.