На странице Али Хаменеи в соцсети разместили картинку с мечом пророка Мухаммеда

Картинку с пылающим мечом пророка Мухаммеда опубликовали на странице верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети Х после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что тот якобы погиб.

На картинке изображен почитаемый в Иране первый шиитский имам Али с горящим в руке мечом с раздвоенным клинком — легендарным мечом пророка Мухаммеда под названием «Зульфикар».

Согласно исламским легендам, данный меч был наследован имамом Али от самого пророка, он обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.

Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана тоже мертвы.

Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.

Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
Читать дальше