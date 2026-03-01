Башня-парус в Дубае повреждена в результате атаки Ирана

Ранее KP.RU сообщал, что Израиль и США нанесли совместный удар по Ирану. В ответ 28 февраля Тегеран провел ракетные удары по Тель-Авиву и американским военным объектам на Ближнем Востоке. В тот же день в Иране прошел митинг в поддержку властей.