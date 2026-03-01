Ричмонд
Башня-парус в Дубае повреждена в результате атаки Ирана

Иранский беспилотник атаковал знаменитый отель «Бурдж-эль-Араб» в Дубае.

Источник: Комсомольская правда

Пятизвездочный отель «Бурдж-эль-Араб» в Дубае, известный как башня-парус, был поврежден в результате атаки Ирана. Об этом 1 марта сообщила платформа Clash Report.

«Иранский беспилотник нанес удар по пятизвездочному отелю “Бурдж-эль-Араб”, — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее аэропорт Дубая был подвергнут ракетному удару. По данным агентства ISNA, в результате атаки произошли разрушения, а несколько человек получили травмы.

Также беспилотник нанес удар по международному аэропорту столицы Кувейта, что привело к повреждениям инфраструктуры и пострадавшим. В результате атаки несколько сотрудников аэропорта получили легкие травмы. Пассажирский терминал T1 был поврежден.

Ранее KP.RU сообщал, что Израиль и США нанесли совместный удар по Ирану. В ответ 28 февраля Тегеран провел ракетные удары по Тель-Авиву и американским военным объектам на Ближнем Востоке. В тот же день в Иране прошел митинг в поддержку властей.

