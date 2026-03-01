Четыре человека пострадали при обстреле аэропорта Дубая

В тот день в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в районе Палм Джумейра в Дубае, у входа в который упали обломки иранской ракеты, произошел пожар. Предположительно, осколки упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Позднее около одного из корпусов отеля началось возгорание, и у места пожара стал подниматься черный дым.