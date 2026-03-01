Четыре человека пострадали при обстреле аэропорта Дубая

Четыре человека пострадали из-за инцидента в аэропорту Дубая в ОАЭ. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила пресс-служба правительства эмирата.
— В результате пострадали четыре человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь, — сказано на странице правительства в соцсети X.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что аэропорт Дубая подвергся атаке беспилотника, идет эвакуация.
Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова 28 февраля опубликовала видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара вблизи ее дома, расположенного в районе Пальма в Дубае.
В тот день в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в районе Палм Джумейра в Дубае, у входа в который упали обломки иранской ракеты, произошел пожар. Предположительно, осколки упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Позднее около одного из корпусов отеля началось возгорание, и у места пожара стал подниматься черный дым.
Впоследствии стало известно, что в результате удара Корпуса стражей исламской революции по району Палм Джумейра четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Затем городская гражданская оборона подтвердила, что пожар локализовали, а на место происшествия экстренно направили группы быстрого реагирования. Горожан призвали сохранять спокойствие и полагаться только на проверенную информацию.