Теперь только по-русски: в России ввели ограничения на использование иностранных слов

В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Это следует из закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве».
Поправки устанавливают новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, не относящейся к рекламе. Иностранные слова без перевода на русский язык можно оставлять только в случае зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований.
Также вступают в силу отдельные правила для строительства. Теперь названия объектов капитального строительства и жилых комплексов, рекламируемых застройщиками, должны быть написаны только кириллицей.
