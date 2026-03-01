Теперь только по-русски: в России ввели ограничения на использование иностранных слов

Поправки устанавливают новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, не относящейся к рекламе. Иностранные слова без перевода на русский язык можно оставлять только в случае зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований.