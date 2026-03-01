Ричмонд
Теперь только по-русски: в России ввели ограничения на использование иностранных слов

В России ограничили использование иностранных слов на вывесках и табличках.

Источник: Комсомольская правда

В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Это следует из закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве».

Поправки устанавливают новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, не относящейся к рекламе. Иностранные слова без перевода на русский язык можно оставлять только в случае зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований.

Также вступают в силу отдельные правила для строительства. Теперь названия объектов капитального строительства и жилых комплексов, рекламируемых застройщиками, должны быть написаны только кириллицей.

Ранее KP.RU сообщал, что в марте 2026 года вступают в силу новые законы, направленные на защиту россиян. Так, платформы больше не смогут списывать средства с использованием устаревших платежных данных пользователей.