Небензя сообщил о возможных последствиях агрессии против Ирана

Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона. Об этом сообщил в субботу, 28 февраля, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации, посвященного конфликту.
— Агрессия, которой подвергся Иран, грозит обернуться эскалацией, уже обернулась ей в регионе, и может выйти далеко за его пределы, — заявил он.
Также дипломат назвал операцию, которую проводят США и Израиль, безответственным шагом, передает РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
Иран полностью подготовлен к отражению ударов Соединенных Штатов Америки, так как извлек уроки из предыдущего конфликта. Об этом ранее высказался глава МИД страны Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что Тегеран «извлек множество уроков из предыдущей войны» и «безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают».
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.