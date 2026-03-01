Небензя сообщил о возможных последствиях агрессии против Ирана

Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.