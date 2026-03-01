Ричмонд
Иран вывел из строя судно ВМС США в порту Джебель-Али

Иранские беспилотники нанесли удар по американскому судну в порту ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Американское военное судно было выведено из строя в результате атаки иранских беспилотников по порту Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции.

По данным КСИР, удар беспилотников нанесли по судну, которое использовалось ВМС США в этом порту.

Нападение на стратегический объект в ОАЭ произошло на фоне обострения ситуации в регионе. КСИР утверждает, что приведенное в действие оружие привело к значительным повреждениям судна.

Ранее военно-морские силы КСИР сообщили о ракетном ударе по вспомогательному кораблю ВМС США. В результате атаки судно получило серьезные повреждения. Речь идет о корабле, оснащенном крылатыми ракетами Maritime Strike Tomahawk.

Напомним, после ударов США и Израиля по Ирану Тегеран начал масштабный ответ. Иранские власти пообещали, что возмездие будет «сокрушительным». Ракеты Ирана нацелены на военные объекты США на Ближнем Востоке.

