Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тегеран получил нож в спину»: Небензя эмоционально прокомментировал агрессию США против Ирана

Небензя: Тегеран получил нож в спину, несмотря на готовность к миру.

Источник: Комсомольская правда

Агрессия в отношении Ирана, готового к дипломатическому процессу урегулирования ситуации в регионе, фактически означает, что Тегеран получил нож в спину. Так эмоционально прокомментировал ситуацию постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя указал на то, что Израиль не был заинтересован в военной конфронтации с Ираном.

«И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину. Более того, тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал свое военное присутствие в регионе, лишь подтверждает тот факт, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер», — сказал дипломат, выступая на заседании заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.

Тем временем президент США Дональд Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше