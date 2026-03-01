«Тегеран получил нож в спину»: Небензя эмоционально прокомментировал агрессию США против Ирана

Небензя указал на то, что Израиль не был заинтересован в военной конфронтации с Ираном.
«И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину. Более того, тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал свое военное присутствие в регионе, лишь подтверждает тот факт, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер», — сказал дипломат, выступая на заседании заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
Тем временем президент США Дональд Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.