Иран признателен РФ, КНР и Пакистану за осуждение ударов США и Израиля

«Я также выражаю признательность членам совета, особенно Китаю, Пакистану и Российской Федерации, которые заняли сегодня принципиальную позицию и осудили эти незаконные действия», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.
Иравани добавил, что некоторые члены Совета Безопасности проявили двойные стандарты. Они проигнорировали агрессию США и Израиля против Ирана и осудили действия Тегерана, который использовал свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
Ранее KP.RU писал, что Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. В МИД подчеркнули, что Вашингтон и Тель-Авив вновь затеяли опасную авантюру, которая угрожает привести к катастрофе.