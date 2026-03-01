Постпред Иравани: США и Израиль убили около сотни детей, ударив по школе в Иране

— Агрессоры совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более ста детей. Число ни в чем не повинных мирных жителей продолжает расти. Это не просто акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности, — заявил он во время экстренного заседания Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.