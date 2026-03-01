Постпред Иравани: США и Израиль убили около сотни детей, ударив по школе в Иране

Соединенные Штаты и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это является преступлением против человечества. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
— Агрессоры совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более ста детей. Число ни в чем не повинных мирных жителей продолжает расти. Это не просто акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности, — заявил он во время экстренного заседания Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.
Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации, посвященного конфликту.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали.
Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.