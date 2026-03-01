Израиль втягивает США в войну с Ираном: «Это совсем надолго»

Багдасаров отметил, что в прошлый раз 50% иранских ракет были уничтожены израильтянами, но Ирану этого хватило на 12 дней. В нынешней ситуации количество выведенных из строя иранских ракет будет больше. Он добавил, что ближайшие 2−3 дня будут решающими для развития событий.