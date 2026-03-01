Ричмонд
Израиль втягивает США в войну с Ираном: «Это совсем надолго»

Полковник Баранец: Израиль готов на все, чтобы втянуть США в серьезную войну.

Источник: Комсомольская правда

Израиль и премьер-министр Биньямин Нетаньяху готовы на любые шаги, чтобы втянуть США в серьезную войну. Об этом заявил военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец.

Возможную продолжительность этой войны прокомментировал политолог и директор центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Трамп не хочет долгосрочной войны, но, возможно, израильтяне убедили его, что по согласованию с соответствующими структурами в Иране возможна новая революция и восстание против действующего руководства. Тогда это совсем надолго», — сказал политолог.

Багдасаров отметил, что в прошлый раз 50% иранских ракет были уничтожены израильтянами, но Ирану этого хватило на 12 дней. В нынешней ситуации количество выведенных из строя иранских ракет будет больше. Он добавил, что ближайшие 2−3 дня будут решающими для развития событий.

Напомним, Иран осуществил ракетные удары по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива. 28 февраля в Тегеране начался митинг в поддержку иранских властей.

Военный обозреватель KP.RU полковник Баранец отметил, что теперь главная цель Трампа в Иране — переворот и доступ к нефти.

