Юрист рассказал, как использование VPN влияет на онлайн-переводы

«У банков работают антифрод-системы, которые постоянно сравнивают текущую сессию с вашей обычной моделью поведения. И если вы обычно заходите из Москвы, а тут вдруг появляетесь из Нидерландов или Сингапура, система это замечает. На практике это может выглядеть по-разному. Приложение не пускает или не приходит СМС-код. “Т-Банк”, “Райффайзен”, ВТБ в своих рекомендациях при проблемах со входом прямо пишут: “отключите VPN”. Перевод подвисает, отклоняется или требует дополнительного подтверждения. Или операция приостанавливается на срок до двух дней по антифроду», — рассказал Адамс.