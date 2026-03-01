В России ограничили использование иностранных слов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средств размещения информации, следует из закона, опубликованного на портале правовых актов.
«Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации», — говорится в законе.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы.
Парламентарий уточнил, что иностранные надписи допускаются только более мелким шрифтом под русским текстом.