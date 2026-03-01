Ричмонд
Президенту Национального драмтеатра России Фокину исполнилось 80 лет

С юбилеем режиссёра Валерия Фокина поздравил премьер Михаил Мишустин.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России, режиссёр Валерий Фокин отмечает 80-летний юбилей. С этой датой деятеля культуры поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Высокий профессионализм, тонкий художественный вкус, безграничная преданность любимому делу позволили Вам внести значительный вклад в сохранение и развитие традиций русского драматического искусства», — написал Мишустин, напомнив, что имя Фокина неразрывно связано с Александринским театром, и под его руководством театр стал одним из ведущих культурных центров страны.

Ранее Фокин рассказал сайту KP.RU о своём жизненном кредо. «Нужно доказывать, что ты живой, потому что в нашей профессии то, что ты делал вчера, мало кого волнует», — сказал режиссёр.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем знаменитого советского и российского актера, народного артиста РСФСР Владимира Заманского, которому исполнилось сто лет.