Telegraph: Штаты отказались от плана сделать лидером Ирана сына свергнутого шаха

Соединенные Штаты Америки опасаются рассматривать кандидатуру сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в качестве якобы нового главы Ирана на фоне ударов по этой стране. Об этом написало британское издание Telegraph.
— США боятся, что Пехлеви может оказаться еще одним Ахмадом Чалаби, которого в Вашингтоне превозносили как возможного преемника Саддама Хусейна, но которого иракский народ отверг после вторжения 2003 года, — сказано в статье.
Отмечается, что политическая проницательность Пехлеви ставится Штатами под сомнение, а некоторые иранцы обвиняют его в том, что он подвергает опасности жизни людей, которые находятся за границей.
— Это самая большая загадка для политиков в США. Нет надежных опросов общественного мнения, которые могли бы подсказать им, кто что приветствовал бы, — говорится в публикации.
В январе Пехлеви, сын шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о готовности вернуться в Иран «при первой же возможности».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в январе тайно встретился с Резой Пехлеви для обсуждения протестов в Иране.
Согласно информации Красного полумесяца Ирана, в результате ударов американской и израильской армий по территории страны погиб по меньшей мере 201 человек и еще 747 пострадали. Кроме того, местные спасатели зафиксировали вражеские удары в 24 провинциях Ирана из 31. Также при ударе израильских войск по спортзалу, расположенному на юге Ирана, погибли до 20 волейболисток.