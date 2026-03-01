В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Многодетные семьи в РФ, чей средний доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума — в среднем девять тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семья имеет право на единое пособие для каждого ребенка. Выплата назначается на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума — это порядка девяти тысяч рублей на ребенка в месяц. Норма вступает в силу с 1 января 2026 года», — сказала Буцкая.
Парламентарий подчеркнула, что норма также распространяется на семьи, которые ранее получали отказ: теперь они могут подать заявление повторно, и выплата будет назначена с учетом нового закона.
Она отметила, что это решение президента РФ Владимира Путина, направленное на поддержку семей. По ее словам, благодаря этому шагу единое пособие начнут получать родители 230 тысяч детей.