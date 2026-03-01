В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям

«Если средний доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семья имеет право на единое пособие для каждого ребенка. Выплата назначается на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума — это порядка девяти тысяч рублей на ребенка в месяц. Норма вступает в силу с 1 января 2026 года», — сказала Буцкая.