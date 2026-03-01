Ричмонд
«Сколько потребуется “: Трамп уточнил, как долго будет продолжаться операция против Ирана

Трамп: операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. Об этом он сообщил в Truth Social.

«Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели установления мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире!» — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что многие представители КСИР, вооружённых сил, а также других сил безопасности и полиции Ирана якобы больше не хотят воевать и уже ищут защиты у США.

Ранее президент США заявил, что у него есть несколько вариантов выхода из войны с Ираном. Трамп отметил, что конфликт может быть затянут или завершён в течение нескольких дней, с возможностью вернуться к ситуации через несколько лет, если Иран начнёт восстанавливать свои силы.

