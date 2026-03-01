«Сколько потребуется “: Трамп уточнил, как долго будет продолжаться операция против Ирана

Ранее президент США заявил, что у него есть несколько вариантов выхода из войны с Ираном. Трамп отметил, что конфликт может быть затянут или завершён в течение нескольких дней, с возможностью вернуться к ситуации через несколько лет, если Иран начнёт восстанавливать свои силы.