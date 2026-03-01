От Эрнеста Хемингуэя до Фредди Меркьюри: знаменитые кошатники и их пушистые музы

Впоследствии писатель развелся с Ричардсон, у него было несколько романов и браков, но константой в его жизни оказалась любовь к кошкам. Получая уже неплохие гонорары, он купил дом на острове Ки-Уэст в штате Флорида и с годами превратил это место в кошачье царство. Началось все с котенка Снежка, которого в 1930-х писатель получил в подарок от знакомого капитана. Особенностью этого мейн-куна была полидактилия — у него было по шесть пальцев на передних лапах (в норме у кошек — по пять). Снежок оказался продуктивным: говорят, к 1957 году у Хемингуэя было уже 57 кошек, и многие из них унаследовали шестипалые лапы. «Одна кошка просто ведет к другой», — объяснял классик в письмах.