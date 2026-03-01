Kan: Женщина погибла во время обстрела Израиля из Ирана

Женщина в возрасте около 40 лет погибла в результате падения запущенной из Ирана ракеты в районе Тель-Авива, еще более 20 граждан получили ранения. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Пресс-служба полиции передала, что правоохранительные органы «продолжают работы по ликвидации последствий падения боеприпаса в районе Тель-Авива».
— На данный момент эвакуированы 22 пострадавших, продолжаются поиски заблокированных под завалами людей, — уточнили в пресс-службе.
Соединенные Штаты и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе в Иране, это является преступлением против человечества. Об этом 28 февраля сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации, посвященного конфликту.