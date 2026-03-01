Kan: Женщина погибла во время обстрела Израиля из Ирана

Атака Соединенных Штатов и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации, посвященного конфликту.