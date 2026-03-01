Ученые связали переедание со слабо меняющейся реакцией мозга на внешний вид еды

Эти замеры показали, что мозг добровольцев продолжал активно реагировать на фотографии и любимой, и не вызвавшей интереса пищи даже в тех случаях, когда сами испытуемые говорили о полном насыщении. Как считают ученые, это говорит, что при определенных обстоятельствах мозг начинает игнорировать сигналы о сытости, поступающие из желудка. Данная особенность нашей нервной системы потенциально объясняет то, почему люди часто переедают и почему это особенно характерно для современной эпохи с обильной и повсеместной рекламой пищи, подытожили ученые.