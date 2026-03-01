Ученые связали переедание со слабо меняющейся реакцией мозга на внешний вид еды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нейрофизиологи обнаружили, что чувство насыщения почти не влияет на то, насколько активно мозг реагирует на внешний вид пищи, лежащей на столе или изображенной на экранах смартфонов или телевизоров. Это потенциально объясняет то, почему многие люди переедают, сообщила пресс-служба британского Университета Восточной Англии (UEA).
«Мы заинтересовались тем, как наш мозг реагирует на вид пищи в том случае, когда мы уже насытились. Мы проследили за мозговыми волнами у добровольцев до и после приема ими пищи и обнаружили, что их мозг фактически игнорировал сигналы о насыщении, поступающие из желудка. Более того, мозг продолжал активно реагировать на пищу даже при полной сытости», — пояснил научный сотрудник UEA Томас Самбрук, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Самбрук и его коллеги ученые уже несколько десятилетий изучают то, как работают цепочки нейронов мозга, связанные с аппетитом и чувством насыщения. Проведенные ранее эксперименты показали, что эта система состоит из нескольких уровней, которые меняют поступающие из вкусовых рецепторов сигналы с учетом текущих потребностей тела, чувства сытости и прошлой истории контактов с разными типами пищи.
Британские ученые заинтересовались, как на взаимодействия этих систем влияет внешний облик пищи, привлекательный образ которой мы постоянно наблюдаем на рекламных щитах, а также на экранах компьютеров, смартфонов и телевизоров. Для получения подобных сведений ученые заручились поддержкой 76 добровольцев, согласившихся поставить оценки 11 блюдам и затем сыграть в компьютерную экономическую игру, в которой денежные награды были заменены на изображения самых привлекательных пищевых продуктов.
В середине этого эксперимента исследователи предложили добровольцам съесть понравившиеся или не вызвавшие интереса продукты в любых количествах, после чего те должны были оценить свой уровень сытости и продолжить игру. Все это время нейрофизиологи наблюдали за работой мозга участников опытов при помощи системы ЭЭГ, что дало им возможность проследить за переменами в реакции центров удовольствия в мозге на вид пищи до и после насыщения.
Эти замеры показали, что мозг добровольцев продолжал активно реагировать на фотографии и любимой, и не вызвавшей интереса пищи даже в тех случаях, когда сами испытуемые говорили о полном насыщении. Как считают ученые, это говорит, что при определенных обстоятельствах мозг начинает игнорировать сигналы о сытости, поступающие из желудка. Данная особенность нашей нервной системы потенциально объясняет то, почему люди часто переедают и почему это особенно характерно для современной эпохи с обильной и повсеместной рекламой пищи, подытожили ученые.