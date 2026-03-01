Ричмонд
Власти ОАЭ покроют расходы на размещение застрявших из-за закрытия неба туристов

Более 20 тысяч человек получат временное жильё, питание и помощь с перебронированием рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Власти ОАЭ пообещали возместить все расходы туристам и прочим путешественникам, которые оказались в затруднительном положении из-за отмены рейсов на фоне эскалации ближневосточного конфликта. Об этом информирует издание Khaleej Times.

Сообщается, что речь идёт о более чем 20 000 человек, которым предоставляется жильё, питание, напитки. Кроме того, эти люди получают помощь с перебронированием рейсов.

Тем временем аэропорт Дубая повреждён в результате ракетного удара, есть пострадавшие.

Как застрявшие в ОАЭ из-за взрывов россияне ждут рейсы в аэропорту Дубая, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, аэропорт Пулково предупредил об отмене рейсов в Дубай на фоне закрытия неба на Ближнем Востоке.

Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.