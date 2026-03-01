Власти ОАЭ покроют расходы на размещение застрявших из-за закрытия неба туристов

Власти ОАЭ пообещали возместить все расходы туристам и прочим путешественникам, которые оказались в затруднительном положении из-за отмены рейсов на фоне эскалации ближневосточного конфликта. Об этом информирует издание Khaleej Times.
Сообщается, что речь идёт о более чем 20 000 человек, которым предоставляется жильё, питание, напитки. Кроме того, эти люди получают помощь с перебронированием рейсов.
Тем временем аэропорт Дубая повреждён в результате ракетного удара, есть пострадавшие.
Напомним, аэропорт Пулково предупредил об отмене рейсов в Дубай на фоне закрытия неба на Ближнем Востоке.
