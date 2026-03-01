США уже потратили четверть своего запаса ракет для системы THAAD на Украину. Об этом заявил военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец.
Баранец уточнил, что военных США на Ближнем Востоке прикрывают зенитно-ракетные комплексы Patriot и противоракетные системамы дальнего действия THAAD.
Однако у этих систем есть серьезная слабость. Военный обозреватель добавил, что они плохо перехватывают гиперзвуковые ракеты, такие как у Ирана.
«США четверть запаса ракет THAAD на украинскую заварушку истратили. И больше Киеву не намерены давать — “самим надо”, — отмечает полковник.
Баранец подчеркнул, что, несмотря на все это, в первые часы атак Иран потерял около 30% своих средств ПВО. Это объясняется мощными наступательными ударами США и Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана продолжится без перерыва всю неделю. Он добавил, что массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться столько, сколько нужно для установления мира.