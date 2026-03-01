Певица Оливия Дин получила четыре музыкальные премии BRIT Awards

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Британская певица Оливия Дин удостоилась престижной музыкальной премии BRIT Awards как «Музыкант года». Объявление об этом было сделано на церемонии, прошедшей в 28 февраля на арене Co-Op Live в Манчестере, сообщает телеканал Sky News.
26-летняя певица из Лондона также получила статуэтки в категориях «Альбом года» (The Art of Loving, 2025), «Лучший поп-исполнитель» и «Песня года» (Rein Me In, исполненная вместе с английским певцом Сэмом Фендером). Всего Дин была номинирована на пять премий BRIT Awards, но забрала домой максимально возможное число наград, так как в категории «Песня года» фигурировали две ее композиции.
Ранее в 2026 году Дин стала обладательницей «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель».
Сам же Фендер в этот вечер получил еще одну награду — он был признан лучшим альтернативным или рок-исполнителем. В октябре 2025 года он уже становился обладателем престижной премии Mercury Prize, ежегодно присуждаемой за лучший альбом Великобритании и Ирландии (People Watching). Тогда Фендер обошел в борьбе за премию британскую группу Wolf Alice, которая 28 февраля была удостоена BRIT Awards как группа года. Это уже вторая премия группы — первую она получила в этой же категории в 2022 году.
25-летняя Лола Янг победила в номинации «Прорыв года». Ранее композиция Messy принесла лондонской певице «Грэмми» за лучшее сольное поп-исполнение. Ноэль Галлахер из манчестерской рок-группы Oasis был удостоен премии как «Автор песен года». Лучшим рэп-исполнителем назван британец Дэйв (Дэвид Оробоса Омореги).
Международным артистом года стала испанка Розалия, выпустившая в 2025 году очень успешный альбом Lux. «Лучшей международной группой» года признан инди-рок-коллектив из Нью-Йорка Geese, а статуэтка за лучшую международную песню года досталась композиции Apt новозеландско-южнокорейской певицы Розэ и американского певца Бруно Марса.
No More Tears.
Завершилась церемония вручением премии за вклад в музыку. Ей был посмертно удостоен британский рок-музыкант Оззи Осборн, который умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет. Премию за бывшего вокалиста рок-группы Black Sabbath получили его вдова Шэрон и дочь Келли Осборн. После этого Робби Уильямс исполнил одну из самых известных композиций Осборна No More Tears с одноименного альбома 1991 года под аккомпанемент музыкантов, которые в разные годы сотрудничали с «князем тьмы», — Адама Уэйкмана, Роберта Трухильо, Томми Клафетоса, Закка Уайлда.
BRIT Awards, считающаяся аналогом американской «Грэмми», была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия ежегодно присуждается с 1982 года, но впервые церемония прошла в Манчестере, а не в Лондоне.