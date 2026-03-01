Певица Оливия Дин получила четыре музыкальные премии BRIT Awards

Сам же Фендер в этот вечер получил еще одну награду — он был признан лучшим альтернативным или рок-исполнителем. В октябре 2025 года он уже становился обладателем престижной премии Mercury Prize, ежегодно присуждаемой за лучший альбом Великобритании и Ирландии (People Watching). Тогда Фендер обошел в борьбе за премию британскую группу Wolf Alice, которая 28 февраля была удостоена BRIT Awards как группа года. Это уже вторая премия группы — первую она получила в этой же категории в 2022 году.