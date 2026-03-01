На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия» стартовала из села Эссо на Камчатке, на старт вышли девять каюров, сообщили ТАСС в оргкомитете соревнования.
«Девяти каюрам предстоит пройти 22 этапа общей протяженностью 1 425 км, финиширует гонка в поселке Усть-Камчатск ориентировочно через 3,5 недели», — рассказали организаторы гонки.
На протяжении всей гонки участников будут сопровождать организаторы и ветеринары, готовые оказать медпомощь собакам, если она потребуется. Победители и призеры гонки получат денежные призы.
В 2026 году камчатской традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия» исполнится 36 лет. Первая состоялась в 1990 году, тогда на трассу протяженностью 250 км вышли восемь упряжек. Маршрут проходил из села Эссо в поселок Мильково. Мероприятие было заявлено как ежегодное событие для восстановления традиций северного собаководства и сохранения аборигенной камчатской лайки. Последние годы зимний фестиваль «Берингия» объединяет несколько культурных, спортивных и туристических мероприятий в регионе.