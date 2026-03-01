На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия»

В 2026 году камчатской традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия» исполнится 36 лет. Первая состоялась в 1990 году, тогда на трассу протяженностью 250 км вышли восемь упряжек. Маршрут проходил из села Эссо в поселок Мильково. Мероприятие было заявлено как ежегодное событие для восстановления традиций северного собаководства и сохранения аборигенной камчатской лайки. Последние годы зимний фестиваль «Берингия» объединяет несколько культурных, спортивных и туристических мероприятий в регионе.