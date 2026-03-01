В ЛДПР хотят урегулировать вопрос продажи продуктов питания через маркетплейсы

По ее словам, фабрика располагалась в ангаре в Петушинском районе. С марта 2024 года с привлечением мигрантов там производили контрафактный шоколад известных брендов. «Все это продавали через маркетплейсы и соцсети по всей России. Мы, заказывая привычные сладости или фирменные конфеты к чаю, даже не подозреваем, что они могут быть произведены в антисанитарных условиях неизвестно кем и из чего», — отметила Кавшар.