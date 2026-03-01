В ЛДПР хотят урегулировать вопрос продажи продуктов питания через маркетплейсы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дистанционную торговлю продуктами питания и биологически активными добавками (БАД) через маркетплейсы необходимо урегулировать законодательно. Об этом ТАСС заявила заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар в связи с выявлением подпольной фабрики по производству контрафактного шоколада во Владимирской области.
По ее словам, фабрика располагалась в ангаре в Петушинском районе. С марта 2024 года с привлечением мигрантов там производили контрафактный шоколад известных брендов. «Все это продавали через маркетплейсы и соцсети по всей России. Мы, заказывая привычные сладости или фирменные конфеты к чаю, даже не подозреваем, что они могут быть произведены в антисанитарных условиях неизвестно кем и из чего», — отметила Кавшар.
Она добавила, что маркетплейсы удобны для покупки мебели, бытовой химии и товаров для дома, однако продажа продуктов питания и БАДов на этих площадках создает потенциальные риски. «В данной ситуации необходимо законодательное решение, но если рубить с плеча, можно сделать только хуже. Мы на партийном уровне рассмотрим этот вопрос с экспертным сообществом», — добавила она.