Когда духовное вредит телесному: Восемь сигналов, что пора немедленно прекратить пост

При правильном планировании можно составить рацион таким образом, что в нём будет достаточно белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов — всех питательных веществ, которые нужны для нормальной работы систем и органов. Однако, если тщательно не спланировать новое, постное меню, и не позаботиться о том, чтобы организму хватало всех питательных элементов, а просто оставить в меню одни гарниры и закуски, пост может стать серьёзной нагрузкой для здоровья — можно столкнуться с дефицитом белка, железа, витамина B12, кальция.