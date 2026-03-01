Ричмонд
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме

РИА Новости: россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня из-за Дня России.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня — из-за празднования Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В соответствии с утвержденным производственным календарем, нерабочими днями будут пятница 12 июня, суббота 13-го и воскресенье 14 июня. Предшествующий празднику четверг, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что такие продолжительные выходные в начале лета — отличная возможность для первого полноценного летнего отдыха, коротких поездок и проведения времени на природе с семьей.