Армия Израиля признала проблемы с ПВО страны после пусков ракет из Ирана

Армия обороны Израиля признала, что в системе ПВО страны есть проблемы. Военные назвали противовоздушную оборону «негерметичной» и призвали население соблюдать меры безопасности на фоне ответных ракетных атак со стороны Ирана.
«Оборона негерметична, таким образом, необходимо, чтобы население продолжало подчиняться указаниям командования тыла», — сказано в опубликованном пресс-службой ЦАХАЛ релизе.
Напомним, как минимум один человек погиб в результате ракетных атак Ирана на территорию Израиля. По сообщениями СМИ, это женщина. Также сообщалось о как минимум двадцати раненых.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
Также в Иране заявили, что все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, теперь считаются законными целями для ответных ударов.
