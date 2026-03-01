Взрыв прогремел на базе ВС США в Эль-Фуджайре

На базе Вооруженных сил США в эмирате Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах произошел мощный взрыв. Информацию об инциденте передает иранское агентство Tasnim.
«Взрыв на американской базе в Эль-Фуджайре, ОАЭ», — говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что иранские беспилотники атаковали американское военное судно в порту Джебель-Али. В результате оно было выведено из строя. По информации КСИР, удар был направлен по судну, которое использовалось ВМС США в этом стратегически важном порту.
Также военно-морские силы КСИР сообщали о ракетном ударе по вспомогательному кораблю ВМС США. Атака привела к серьезным повреждениям судна. Корабль был оснащен крылатыми ракетами Maritime Strike Tomahawk.