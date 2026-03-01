«Снова хвост виляет»: Израиль обвинили в срыве ядерных переговоров США и Ирана

Переговоры между США и Ираном о достижении ядерной сделки были сорваны вмешательством Израиля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на дипломата одной из ближневосточных стран.
«Когда на прошлой неделе переговоры между США и Ираном, казалось, были близки к успеху, Израиль вмешался, чтобы предотвратить дипломатические действия», — отметил инсайдер.
Источник утверждает, что это не первый случай, когда США поддаются давлению Израиля. Он добавил, что «израильский хвост снова виляет американской собакой».
Ранее KP.RU писал, что Израиль готов сделать все, чтобы вовлечь США в масштабный конфликт. Израильтяне могли убедить президента Дональда Трампа в том, что с помощью координации с определёнными структурами в Иране может начаться новая революция и в таком случае война может затянуться надолго.