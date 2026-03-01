«Снова хвост виляет»: Израиль обвинили в срыве ядерных переговоров США и Ирана

Ранее KP.RU писал, что Израиль готов сделать все, чтобы вовлечь США в масштабный конфликт. Израильтяне могли убедить президента Дональда Трампа в том, что с помощью координации с определёнными структурами в Иране может начаться новая революция и в таком случае война может затянуться надолго.