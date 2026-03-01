В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Хаменеи

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
При этом Израиль сообщил о гибели Хаменеи и о том, что якобы найдено его тело. Также о гибели иранского духовного лидера заявил президент США Дональд Трамп. Однако официальные иранские источники не подтвердили эту информацию.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше