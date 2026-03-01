Ричмонд
В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Хаменеи

В Иране сообщили о гибели членов семьи верховного лидера, в том числе дочери и внука.

Источник: Комсомольская правда

Четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в ходе атак, произведённых Израилем и США. Это подтвердили в Иране, уточнив, что речь идёт, в частности, о гибели дочери и внука Хаменеи. Такое сообщение опубликовало агентство Fars.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.

При этом Израиль сообщил о гибели Хаменеи и о том, что якобы найдено его тело. Также о гибели иранского духовного лидера заявил президент США Дональд Трамп. Однако официальные иранские источники не подтвердили эту информацию.

