Скончался американский писатель-фантаст Дэн Симмонс

Американский писатель-фантаст Дэн Симмонс, известный по научно-фантастической саге «Песни Гипериона», умер в 77 лет. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил портал Newsweek.
— Симмонс скончался 21 февраля в Лонгмонте, штат Колорадо, рядом со своей супругой Карен и дочерью Джейн, — сказано в статье.
Симмонс родился 4 апреля 1948 года в штате Иллинойс. До того как посвятить себя литературной деятельности, он 18 лет работал учителем начальных классов в школе. Карьеру писателя Симмонс начал в 1985 году с романа «Песнь Кали». Книга принесла ему первую престижную награду — World Fantasy Award.
Мировую славу писателю принес дебют в жанре научной фантастики с романом «Гиперион» (1989), который получил премию Hugo как лучший роман. Произведение стала первой частью тетралогии «Песни Гипериона».
Книги Симмонса переведены на более чем 20 языков и изданы в 28 странах. Всего он написал 31 книгу, включая романы и сборники рассказов. Несколько раз Симмонс был удостоен премий, таких как Брэма Стокера, Локус, Ширли Джексон и других.