Скончался американский писатель-фантаст Дэн Симмонс

Книги Симмонса переведены на более чем 20 языков и изданы в 28 странах. Всего он написал 31 книгу, включая романы и сборники рассказов. Несколько раз Симмонс был удостоен премий, таких как Брэма Стокера, Локус, Ширли Джексон и других.