Качество питания учащихся проверили в школе № 67 Владивостока

«Начальник управления образования Милица Щипун лично ознакомилась с работой школьной столовой и пообщалась с учениками. Она оценила внешний вид и вкусовые качества блюд, а также проверила условия хранения продуктов и организацию их подачи. В этот день на завтрак ребятам предложили омлет, блины с джемом, сладкий чай и яблоко», — говорится в сообщении.