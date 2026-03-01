Качество питания учащихся проверили в школе № 67 Владивостока

Специалисты управления образования администрации Владивостока продолжают проверять организацию питания в школах города. Очередная плановая проверка прошла в школе № 67, где начальник управления Милица Щипун лично ознакомилась с работой столовой, оценила качество блюд и пообщалась с учениками, сообщила пресс-служба мэрии города.
«Начальник управления образования Милица Щипун лично ознакомилась с работой школьной столовой и пообщалась с учениками. Она оценила внешний вид и вкусовые качества блюд, а также проверила условия хранения продуктов и организацию их подачи. В этот день на завтрак ребятам предложили омлет, блины с джемом, сладкий чай и яблоко», — говорится в сообщении.
По итогам визита Милица Щипун отметила, что в целом питание в школе организовано на должном уровне, однако есть замечание по графику для льготных категорий учащихся, которые получают двухразовое горячее питание. Интервал между завтраком и обедом для таких ребят сейчас небольшой. Руководству школы даны рекомендации по корректировке расписания, чтобы сделать график комфортнее.
В проверках питания участвуют не только специалисты управления образования, но и сотрудники других подразделений администрации, а также представители общественности. Кроме того, в школах активно действует родительский контроль.
Напомним, что региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», депутат Думы Владивостока Елена Новицкая посетила с рабочей проверкой школу № 68. В ходе визита она оценила организацию горячего питания и обсудила с руководством учреждения перспективы включения школы в программу капитального ремонта.