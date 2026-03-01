«Второй мозг» человека: Врач объяснила, как кишечник управляет нашим настроением

«Связь между кишечником и мозгом осуществляется через блуждающий нерв, гормоны и нейромедиаторы. Например, значительная часть серотонина, “гормона счастья”, вырабатывается именно в кишечнике. Это объясняет, почему нарушения пищеварения могут сопровождаться раздражительностью, тревожностью или упадком настроения», — поделилась эксперт.
Кроме того, микробиота кишечника — совокупность полезных бактерий и микроорганизмов — активно взаимодействует с нервной системой, участвуя в регуляции стресса, иммунной защиты и обмена веществ. По сути, кишечник — это сложная автономная система, способная «общаться» с мозгом и оказывать влияние на психоэмоциональное состояние человека.
«Поддержание его здоровья — правильное питание, достаточное количество клетчатки, пробиотики и умеренная физическая активность — напрямую отражается на самочувствии, уровне энергии и настроении», — добавила специалист.
Таким образом, выражение «второй мозг» не является метафорой в чистом виде: кишечник действительно играет ключевую роль в регуляции организма и влияет на психологическое состояние человека.
