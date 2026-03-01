«Второй мозг» человека: Врач объяснила, как кишечник управляет нашим настроением

Ранее Life.ru писал, что кровь в стуле может оказаться первым звоночком рака кишечника у людей младше 40 лет. Боль в животе, кровь на туалетной бумаге, стойкая диарея, необъяснимая усталость или потеря веса — всё это может быть не «просто стресс», а первые звоночки опухоли. Особенно если симптомы держатся больше двух недель или сочетаются друг с другом.