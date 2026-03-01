Ричмонд
Fars: Четыре члена семьи Хаменеи погибли после атак Израиля и Штатов

Четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов по территории исламской республики. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство Fars.

Уточняется, что среди погибших — дочь, зять, внук Хаменеи и одна из его невесток.

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар ранее сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи в результате ударов войск США и Израиля по территории страны. Официального подтверждения данной информации нет.

Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом 28 февраля сообщил посол Израиля в США Ехиэль Лейтер, который доложил об этом американским официальным лицам. Также 9-й канал Израиля сообщил, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело Хаменеи.

Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, которые нанесли Соединенные Штаты и Израиль по республике.

