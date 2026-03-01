Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке снесли незаконную парковку на Енисейской и торговые павильоны

Более 70 незаконных объектов убрали с начала года.

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья продолжается зачистка улиц от самостроя. Городские службы демонтировали очередную партию объектов, установленных без разрешительных документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

На улице Енисейской, в районе дома № 1, рабочие ликвидировали незаконную парковку. Местные жители самовольно огородили участок дороги металлическими столбиками и тросом, перекрыв доступ другим автомобилистам. Конструкцию срезали и вывезли.

Также под снос пошли два торговых киоска: один убрали с улицы Магнитогорской, 11а, второй — с проспекта 100-летия Владивостока, 22. Все объекты отправлены на площадку временного хранения.

В мэрии рассказали, что всего с начала 2026 года город освободили уже от 70 незаконных построек. Власти намерены и дальше освобождать городские улицы от подобных самовольных объектов.