Рубио после атаки Иран отменил поездку в Израиль

Израиль и Соединённые Штаты нанесли удар по объектам на иранской территории, госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил визит в Израиль.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил визит в Израиль, заявил помощник главы внешнеполитического ведомства Дилан Донсон.

Он уточнил, что речь идёт о запланированной поездке.

«В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта», — написал Донсон на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Израиль и США нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана. Иранская сторона начала ответную операцию под названием «Честное обещание 4».

В МИД Ирана призвали иранских граждан покинуть Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию в связи с ответными ударами по американским военным базам.

Кроме того, ракетной атаке со стороны Ирана подвергся Тель-Авив. В небе над израильским городом были слышны взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. Незадолго до этого в городе сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

