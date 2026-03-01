Рубио после атаки Иран отменил поездку в Израиль

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил визит в Израиль, заявил помощник главы внешнеполитического ведомства Дилан Донсон.
Он уточнил, что речь идёт о запланированной поездке.
«В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта», — написал Донсон на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Израиль и США нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана. Иранская сторона начала ответную операцию под названием «Честное обещание 4».
В МИД Ирана призвали иранских граждан покинуть Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Иорданию в связи с ответными ударами по американским военным базам.
Кроме того, ракетной атаке со стороны Ирана подвергся Тель-Авив. В небе над израильским городом были слышны взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. Незадолго до этого в городе сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров.
