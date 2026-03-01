Два взрыва прогремело в Тегеране: Израиль сообщил о новой серии ударов по Ирану

В Тегеране произошли два новых взрыва. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
Причины взрывов в Тегеране не уточняются. Информация о последствиях пока отсутствует.
В то же время, израильские военные начали новую серию ударов по Ирану. В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что целями текущей атаки стали иранские системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты.
Ранее армия обороны Израиля признала наличие проблем в системе ПВО страны. Военные охарактеризовали противовоздушную оборону как «негерметичную» и призвали граждан соблюдать меры безопасности на фоне ответных ракетных атак со стороны Ирана.
Напомним, четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате атак, произведённых Израилем и США. Иранская сторона подтвердила смерть близких аятоллы. Среди погибших числится его дочь и внук.