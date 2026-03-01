Ричмонд
Два взрыва прогремело в Тегеране: Израиль сообщил о новой серии ударов по Ирану

Армия Израиля сообщила о начале новой серии ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране произошли два новых взрыва. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Причины взрывов в Тегеране не уточняются. Информация о последствиях пока отсутствует.

В то же время, израильские военные начали новую серию ударов по Ирану. В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что целями текущей атаки стали иранские системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты.

Ранее армия обороны Израиля признала наличие проблем в системе ПВО страны. Военные охарактеризовали противовоздушную оборону как «негерметичную» и призвали граждан соблюдать меры безопасности на фоне ответных ракетных атак со стороны Ирана.

Напомним, четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате атак, произведённых Израилем и США. Иранская сторона подтвердила смерть близких аятоллы. Среди погибших числится его дочь и внук.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше