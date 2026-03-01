Вступили в силу новые правила обучения в автошколах

Новые правила позволят достичь целей, поставленных президентом России, а именно снизить к 2030 году число погибших в ДТП в полтора раза, а к 2036 году — в два раза по сравнению с 2023 годом, считает зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.