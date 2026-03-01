Дочь главы МИД Израиля показала свою разбомбленную квартиру в Тель-Авиве

Фото выбитого оконного стекла и повреждённой мебели Алона Саар сопроводила ироничной подписью, в которой задавалась вопросом, кто должен прибраться в жилище и устранить последствия атаки.
Дочь главы израильского МИД показала свою квартиру после атаки Ирана. Фото: социальные сети.
Накануне армия обороны Израиля признала, что в системе ПВО страны есть проблемы. Военные назвали противовоздушную оборону «негерметичной» и призвали население соблюдать меры безопасности на фоне ответных ракетных атак со стороны Ирана.
Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
В ходе одной из таких атак по территории Израиля как минимум один человек погиб. По сообщениями СМИ, это женщина. Также сообщалось о как минимум двадцати раненых.
