Дочь главы МИД Израиля показала свою разбомбленную квартиру в Тель-Авиве

Дочь израильского министра поинтересовалась, кто будет прибираться в её квартире после атаки Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Дочь главы израильского МИД Гидеона Саара, актриса Алона Саар, опубликовала фото разрушений в своей квартире после ракетной атаки со стороны Ирана в воскресенье 1 марта.

Фото выбитого оконного стекла и повреждённой мебели Алона Саар сопроводила ироничной подписью, в которой задавалась вопросом, кто должен прибраться в жилище и устранить последствия атаки.

Дочь главы израильского МИД показала свою квартиру после атаки Ирана. Фото: социальные сети.

Накануне армия обороны Израиля признала, что в системе ПВО страны есть проблемы. Военные назвали противовоздушную оборону «негерметичной» и призвали население соблюдать меры безопасности на фоне ответных ракетных атак со стороны Ирана.

Напомним, утром 28 февраля, США и Израиль начали массированную ракетную атаку по иранской территории. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля.

В ходе одной из таких атак по территории Израиля как минимум один человек погиб. По сообщениями СМИ, это женщина. Также сообщалось о как минимум двадцати раненых.

Последние новости о том, что происходит в Иране, читайте здесь на KP.RU.

