Священник Первозванский рассказал, попадают ли кошки в рай

Он напомнил, что в Священном Писании говорится «блаженны те, кто милуют животных». «То есть блаженны те, кто относится к животным с любовью и милосердием. Но при этом этих же животных мы можем, если нам требуется съесть этих животных, мы можем отправить куда-то там, чего-то сторожить и так далее. То есть, в принципе, животные для нас имеют вполне прикладное значение — такое же, как и весь окружающий мир», — заключил священник.