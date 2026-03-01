Священник Первозванский рассказал, попадают ли кошки в рай

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Кошки и другие домашние животные не могут попасть в рай, поскольку не обладают бессмертной душой, поэтому любить их надо при жизни. Об этом в преддверии Дня кошек рассказал ТАСС клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
1 марта в России отмечается День кошек.
«После смерти с животным ничего не происходит и никуда оно не уходит. Это та часть природы, которая здесь и временна. Животные милые, добрые, замечательные, могут нас поддерживать, могут много для нас значить, но бессмертной душой они не обладают. Любить их надо при жизни», — рассказал он.
Отец Максим отметил, что вопрос такого отношения к животным «возник в последние полвека-век», когда люди стали переносить на животных человеческие отношения между людьми. «Это, конечно, категорически неправильно. Ни в коем случае не надо наделять окружающий мир какими-то человеческими или божественными свойствами — все-таки мы христиане, а не пантеисты, для которых весь мир божественен», — подчеркнул протоиерей.
Он напомнил, что в Священном Писании говорится «блаженны те, кто милуют животных». «То есть блаженны те, кто относится к животным с любовью и милосердием. Но при этом этих же животных мы можем, если нам требуется съесть этих животных, мы можем отправить куда-то там, чего-то сторожить и так далее. То есть, в принципе, животные для нас имеют вполне прикладное значение — такое же, как и весь окружающий мир», — заключил священник.