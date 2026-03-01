Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу ВМС США в Бахрейне

Как писал KP.RU, Израиль пойдет на все, чтобы вовлечь США в масштабный конфликт. Трамп не настроен на долгосрочную войну. Однако израильтяне могли убедили его в том, что с помощью координации с определёнными структурами в Иране может начаться восстание против нынешнего руководства.