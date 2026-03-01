Ричмонд
Опубликовано видео удара иранского дрона по штабу ВМС США в Бахрейне

Иранский дрон Shahed 136 поразил штаб ВМС США в Бахрейне.

Источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент удара иранского дрона-камикадзе по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Он был произведен в ответ на атаку по Ирану.

«Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 поразил штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне», — сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон в социальной сети X.

На кадрах беспилотник стремительно направляется к куполообразному зданию на базе. После чего следует мощный взрыв, и осколки разлетаются в разные стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана продолжится без перерыва всю неделю. Он уточнил, что массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться столько, сколько нужно.

Как писал KP.RU, Израиль пойдет на все, чтобы вовлечь США в масштабный конфликт. Трамп не настроен на долгосрочную войну. Однако израильтяне могли убедили его в том, что с помощью координации с определёнными структурами в Иране может начаться восстание против нынешнего руководства.

