Фон дер Ляйен поддержала массовые убийства: в ООН обрушились на главу ЕК

Спецдокладчик Организации Объединённых Наций по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что призывает к ответу главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая одобрила военную операцию Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.
Она уточнила, что речь идёт о жертвах среди мирного населения.
«Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана?», — написала Альбанезе на своей странице в соцсети X*.
Она отметила, что фон дер Ляйен поддерживает политику, которая угрожающую миллионам жизней.
«Говорить о ядерной безопасности, одновременно поддерживая политику, которая ставит под угрозу миллионы людей, — это не лидерство, а эскалация. Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени», — сказано в публикации.
Напомним, фон дер Ляйен поддержала операцию США и Израиля в Иране. Она высказалась о санкциях против иранской стороны и Корпуса стражей исламской революции из-за ядерной программы Ирана.
Израиль и Вашингтон нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Иранская сторона начала ответную операцию под названием «Честное обещание 4».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки по школе в Иране увеличилось до 118.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.