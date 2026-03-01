МВД: криминалисты могут распознавать высокотехнологичные механизмы преступления

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Эксперты-криминалисты МВД России в условиях значительной активизации злоумышленников в интернете и росте числа киберпреступлений могут распознавать высокотехнологичные способы совершения преступлений. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.
«Как известно, на каждое действие всегда находится противодействие. Внедрение в повседневную деятельность экспертных подразделений передовых достижений техники и новых научных знаний, инноваций позволяет распознавать даже высокотехнологичные способы совершения преступлений», — сказал он.
По словам Казьмина, очевидны значительная активизация злоумышленников в интернете и рост числа киберпреступлений.
