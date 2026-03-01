Происходит расчеловечивание: Захарова прокомментировала ложь Запада об агрессии против Ирана

Запад сознательно игнорирует информацию о гибели иранских детей и женщин в ходе атак Израиля и США. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы, конечно, оставляем какую-то миллиардную долю того, что, может быть, кто-нибудь из них опубликует фотографию убитого иранского ребенка, убитой иранской женщины, убитой иранской спортсменки. Но на сегодняшний момент эту информацию они не заметили об убитых детях», — сказала Захарова в программе «Соловьев Live».
Дипломат высказала мнение, что это намеренная тактика Запада и назавала «расчеловечиванием» то, что происходит с западными элитами, которые «спокойно, без эмоций расправляются с детьми так, как они считают нужным».
Напомним, после ударов Израиля и США по югу Ирана стало известно о разрушении начальной школы для девочек. Предварительно, там погибли более 80 учениц, однако иранский МИД предполагает, что от удара по школе могли погибнуть от 150 до 160 человек.
Также сообщалось, что зять и невестка верховного лидера Ирана погибли в результате атак на страну.
Позже стало известно о гибели дочери и внука Хаменеи.
Также сообщалось, что свыше 200 человек погибли и более 700 получили ранения в результате атак США и Израиля по 24 провинциям Ирана.
